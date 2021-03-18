مكتب الحلبوسي يكشف موعد حسم قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة

2021/03/18 | 07:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن موعد استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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وذكر المكتب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 اذار 2021)، ان "الجلسة ستعقد اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا".

واضاف البيان ان "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل في القاعة الدستورية، اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

و أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، الخميس، ان رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، مرجحاً التصويت على القانون خلال جلسة اليوم او السبت.

وقال النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 اذار 2021)، إن "الجلسة البرلمانية اذا لم تعقد اليوم الخميس فسيتم عقدها السبت المقبل"، مبيناً ان "قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من المعرقلات وهي اسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لاقرار القانون".واضاف ان "رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد ان نصل قريبا الى نتائج اما التمرير او العبور الى قانون الموازنة".واكد الدهلكي، ان "تأخير قانون الموازنة بسبب عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، واذا ما وجدت الرئاسة ان قانون المحكمة الاتحادية امام عراقيل كبيرة، فستذهب نحو اقرار قانون الموازنة العامة".وبين، ان "الدستور العراقي وضع التشريع لقانون المحكمة الاتحادية وأوجد فقهاء الشريعة من ضمن هذه التشريعات وهذا يزيد من مخاوف الكتل السياسية، بشكل كبير لاسيما الكتل السياسية التي لاترغب في ان يدار البلد بشكل اسلامي وتدعو الى الادارة المدنية".

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