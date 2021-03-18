2021/03/18 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أنجزَت ملاكات شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط، عدداً من المشاريع الحيوية الكفيلة بإيصال النفوط ومشتقاتها الى المواقع الاستهلاكية لاسيما محطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة الى إعادة تأهيل ما نسبته 90 بالمئة من خطوط الأنابيب في المحافظات المحررة والتي دمرت إبان سيطرة عصابات “داعش” الإرهابية.

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الملاكات في (شركة خطوط الأنابيب) أنشأت شبكة معقدة أحاطت بالمنشآت النفطية لضمان المناورة وتلبية احتياجات الاستهلاك بالسرعة الممكنة، إذ حققت الشركة في الفترة القليلة الماضية وبجهود ذاتية من قبل الملاكات الوطنية، عدداً من الإنجازات الكبيرة والتي من شأنها إيصال الشبكات الى جميع المواقع الاستهلاكية ومن بينها عدد من المحطات الكهربائية».

وأضاف، أن “ملاكات الشركة نجحت في إيصال مادة الغاز الجاف عبر منظومة الأنابيب الى محطة القيارة الكهربائية، إضافة الى إيصال أنبوب الغاز الجاف الى محطة كهرباء عكاز والتي تعد من المشاريع الحيوية المهمة والكبيرة وذلك لصعوبة جغرافية المنطقة والأوضاع الأمنية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: تأهيل 90% من خطوط الأنابيب في المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: تأهيل 90% من خطوط الأنابيب في المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).