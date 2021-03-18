مصرع ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

2021/03/18 | 08:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم في حادث سير على طريق رئيس في محافظة ديالى صباح اليوم .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم في حادث سير نجم عن تصادم مركبتين على طريق بعقوبة - دلي عباس " .واضاف :" ان الجثث نقلت الى دائرة الطب العدلي "./انتهى

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