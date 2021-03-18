بالوثيقة.. تكليف نائب عن دولة القانون بمهام رئيس مؤسسة الشهداء

2021/03/18 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت وثيقة عن الامانة العامة لمجلس وزراء العراق، تضمنت تكليف النائب عن دولة القانون عبد الإله النائلي بمهام رئاسة مؤسسة الشهداء....

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