مورغان ستانلي.. أول بنك أميركي  يتيح بِتكوين لعملاء إدارة الثروات

2021/03/18 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح بنك مورغان ستانلي أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه، وفقا لما ذكرت قناة "سي.إن.بي.سي".

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