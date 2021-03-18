2021/03/18 | 08:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الإتحاد الوطني: حكومة إقليم كوردستان تستطيع صرف الرواتب دون استقطاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 08:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الإتحاد الوطني: حكومة إقليم كوردستان تستطيع صرف الرواتب دون استقطاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الإتحاد الوطني: حكومة إقليم كوردستان تستطيع صرف الرواتب دون استقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).