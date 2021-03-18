شرطة كربلاء تنفي تحليق طيران مسير بسمائها

2021/03/18 | 08:33 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادةشرطة كربلاء اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن وجود طيران مسير حلق بسماء المحافظة مع اغلاق احد احياء المدينة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ما نصه: تناولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً قناة على موقع (التلكرام ) خبراً كاذباً يحمل عنوان (طيران مسير داعشي يحوم فوق كربلاء وأبطال الجيش يسقطون احدى الطائرات مع اقفال تام لحي النصر بكربلاء والبحث عن الطائرة ودخول أنذار ج في كربلاء وتحليق الطائرات العراقية للتصدي للطائرات المسيرة التي تنوي أستهداف كربلاء.

واضاف البيان، نود أن نطمأن المواطنين أن هذا خبر غير دقيق وهو خبر كاذب وعار عن الصحه ومن جديد تحاول بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بث الرعب والهلع في المجتمع.ونؤكد أن الطائرات التي حلقت في سماء مدينة كربلاء المقدسة قد رافقت وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته الى المحافظة ليلة الاربعاء على الخميس وتحديدا وصوله قبل منتصف الليل ومغادرته بعد الانتصاف .ودعت القيادة بتوخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار والاحداث والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات الكاذبة .

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