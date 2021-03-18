بايرن ميونخ يبلغ ربع نهائي الابطال بانتصار جديد على لاتسيو

2021/03/18 | 08:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهاباً في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4-1، ليتأهل للدور المقبل فائزاً بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزاً رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، فيماسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.



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