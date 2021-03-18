اطباء بريطانيين: الشعور بالحموضة في الفم قد تنذر الإصابة بمرض قاتل

2021/03/18 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعذكر فريق من الأطباء البريطانيين، ان الشعور بالحموضة في الفم قد تنذر الإصابة بمرض قاتل.وقال الفريق إن "الحموضة في الفم تنذر بالإصابة بنوبة قلبية، وقد يشير عسر الهضم دون التجشؤ والحرقة والغثيان أو القيء أيضا إلى حالة خطيرة"، مشددا على ضرورة "الانتباه إلى التعرق بدون سبب واضح والأرق والتعب".ويقول الخبراء إن "الأعراض يمكن أن تستمر لأيام أو تظهر فجأة، كما وينصح الأطباء بالاهتمام بها وطلب المشورة الطبية على الفور".وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن الشعور بالقلق أو القلق يمكن أن يتسبب بالإصابة بنوبة قلبية.وفقا للخبراء، غالبًا ما يخلط الناس بين هذه العلامات ونوبات الهلع.وذلك لأن العديد من أعراض هذه الحالة تشبه أعراض النوبة القلبية.والنوبة القلبية هي حالة مرضية خطيرة ناتجة عن نقص حاد في إمدادات الدم إلى عضلة القلب (انسداد بسبب خثرة أو تشنج، عادة في منطقة لويحة تصلب الشرايين في الشريان الذي يغذي القلب) مع التطور من نقص تروية وموت جزء من هذه العضلة.المصدر: سبوتنك

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