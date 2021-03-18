دراسة تكشف احتمالية الإصابة بكورونا مرتين في عام واحد

2021/03/18 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا لديهم حماية ضد الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل، وفقا لموقع "ذا هيل".

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