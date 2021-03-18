الدهلكي: الطريق غير معبد لإقرار قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 08:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، اليوم الخميس، أن رئاسة البرلمان تعمل على تقريب وجهات النظر لتمرير قانون المحكمة الاتحادية الذي قال إن “الطريق غير معبد لإقراره”.وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “الجلسة البرلمانية إذا لم تُعقد اليوم الخميس فسيتم عقدها السبت المقبل”، موضحاً أن “قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من المعرقلات وهي أسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لإقرار القانون”.وأضاف إن “رئاسة البرلمان تعمل حالياً على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد أن نصل قريباً إلى نتائج، اما التمرير أو العبور إلى قانون الموازنة”.وأشار إلى […]

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