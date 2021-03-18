رئيس الوزراء يوجه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانياً خلال التظاهرات

2021/03/18 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، على الأمن المجتمعي وعدم افساح المجال لمحاولات التعدي على الممتلكات، فيما وجه باهمية تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم الأربعاء، إجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي»، مبينا انه «تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة».

وأشاد الكاظمي «بدور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار»، مؤكدًا «دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية».

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على «أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة»، لافتا الى «اهمية الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية».

ووجه الكاظمي «بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر».

وناقش المجلس حالات الإعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي اطار كان ، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة «بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

كما وافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.

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