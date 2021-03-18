العراق في طريقه إلى «الطاقة الشمسية»: البداية في الجنوب

2021/03/18 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

بحث وزير النفط تنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغاز المصاحب والطاقة الشمسية مع شركة «توتال» الفرنسية، فيما بحث وزير النفط مع السفير المصري في بغداد البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع أنبوب «البصرة – عقبة» وإمكانية توسعته الى مصر لتكون منفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية الى شمال أفريقيا.

وأكد الوزير خلال استقباله وفد الشركة الفرنسية، وفق بيان صادر عن الوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغاز المصاحب والحر والطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من العراق مع شركة توتال الفرنسية»، مشيداً «بتعاون إدارة الشركة العالمية مع الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية والتنموية».

ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى.

وتابع البيان، أن «اللقاء ضم كل من لوران فيفيرا ودنيا الجلبي، حيث يأتي لمتابعة مذكرة الاتفاق المبدئي والتعاون المشترك لتنفيذ عدد من مشاريع استثمار الغاز المصاحب في أرطاوي والانبار وديالى، ومشاريع استثمار الطاقة الشمسية في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق».

وبين، «حيث تم مراجعة نماذج العقود التجارية المقترحة لتنظيم العمل والتعاون المشترك، فضلاً عن بحث دعم وتمويل توتال لمشاريع النهوض بالبنى التحتية للقطاع النفطي».

وعبر الوزير بحسب البيان عن «أمله في تنفيذ الاتفاقات والعقود التي تهدف إلى الاستثمار الامثل للثـــروة الوطنية، وتحقيق خطط الوزارة في استثمار الغاز والنهوض بقطاع التصفية والبنى التحتية».

كما بحث وزير النفط احسان عبد الجبار مع السفير المصري في بغداد احمد اسماعيل البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع أنبوب «البصرة – عقبة» وإمكانية توسعته الى مصر لتكون منفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية الى شمال أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «الوزير أكد على اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، وخصوصاً في قطاع النفط والغاز، وان الوزارة ترحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم السفير المصري في بغداد أحمد اسماعيل».

واضاف الوزير أن «من أهداف الحكومة والوزارة العمل على تعزيز العلاقات مع دول العالم والمنطقة ودول الجوار وخصوصاً مع الاشقاء في مصر، وأن ذلك يقع ضمن أولوياتهما، وخصوصاً في المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين»، مشيراً الى «بحث البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة « وإمكانية توسعته الى مصر لتكون أضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية الى شمال أفريقيا».

من جانبه أشاد السفير المصري حسب البيان «بحرص الحكومة والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الـــــبلدين الشقيقين، مثمناً دور الوزارة، في العمل على توسيع وزيادة فرص التعاون مع الشركات المصرية».

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