نائب عن نينوى: وجود الحشد في سنجار احبط مخططات داعش وتركيا

2021/03/18 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد النائب عن محافظة نينوى محمد ابراهيم، ان تواجد الحشد الشعبي في سنجار احبط محاولات تركيا وداعش الارهابي لاقتحام القضاء، لافتا الى ان اي قوات ستدخل سنجار من دون موافقة اهلها فستكون مرفوضة.

وقال ابراهيم لـ /المعلومة/، ان “وجود الحشد الشعبي في سنجار احبط مخططات الارهاب وحقق الامن لهذا القضاء ولولا وجوده لكان الوضع مقلق جدا في القضاء”.

واضاف ان “هناك مخاوف في سنجار وعلى الحكومة اتخاذ موقفها لردع تركيا عن اطماعها بشأن اقتحام القضاء، في حين ان سكوت الحكومة المركزية منح البيشمركة الضوء الاخضر للسيطرة على بعض مناطق نينوى التي تحتوي على مكامن النفط”.

وبين ان “اي اتفاق حكومي بشان سنجار سيكون مرفوض اذا لم يوافق عليه الاهالي في القضاء، حيث ان اي قوات ستدخل سنجار من دون موافقة الاهالي ستكون مرفوضة”.



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