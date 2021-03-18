2021/03/18 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

7 مشاهدة

اكدت مديرية المرور العامة، الخميس، ان الاصدار الجديد من اجازات السوق المحلية، يمكن استخدامه دوليا وفقا لاتفاقية فيينا الدولية.

وأوضح مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر عبدالكريم، في تصريح تابعه NRT عربية (18 اذار 2021)، ان "الإصدار الأخير لاجازات السوق يحمل مميزات عدة، منها انه يحتوي على رمز رقمي مكتوب باللغة الانجليزية، ما يسمح باستخدام هذه الإجازة في عدد من دول العالم بموجب تلك الاتفاقية".

واوضح ان "المديرية تحرص دائما على مواكبة التطور العلمي الحاصل في الانظمة المرورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تصدر توضيحا بشأن اجازات السوق الجديدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تصدر توضيحا بشأن اجازات السوق الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).