النفط تعلن عن تأهيل 90% من خطوط الأنابيب في المحافظات المحررة

2021/03/18 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أنجزت ملاكات (شركة خطوط الأنابيب) التابعة لوزارة النفط عدداً من المشاريع الحيوية الكفيلة بإيصال النفوط ومشتقاتها الى المواقع الاستهلاكية لاسيما محطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة الى إعادة تأهيل ما نسبته 90 بالمئة من خطوط الأنابيب في المحافظات المحررة والتي دمرت ابان سيطرة “داعش”.وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن “الملاكات في (شركة خطوط الأنابيب) أنشأت شبكة معقدة أحاطت بالمنشآت النفطية لضمان المناورة وتلبية احتياجات الاستهلاك بالسرعة الممكنة، إذ حققت الشركة في الفترة القليلة الماضية وبجهود ذاتية من قبل الملاكات الوطنية، عدداً من الإنجازات الكبيرة والتي من شأنها إيصال الشبكات الى جميع المواقع الاستهلاكية ومن بينها […]

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