زهرة - محمد مهاجر

2021/03/18 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر =زهرة في بساتين حياتكهزمت محنة الانتظار الطويلغفر الدمع لمن ودعوكفرحة لوحت بالعبير الضحوكنسمة أسندت ظهرها عند المساءعلى بهجة المرفأ اللعوبلألأت مقل الجآجئاملا بالعناق المديدولو ان رؤًى من نسمات عهد جديدداعبت روعة الأفق البعيدلثملنا الى دورة ودورات عهد تليد..يتوارى الضباب عن صرامة قد عرفناهاوما يضم النحت الا تفاصيلا عشقناهاولا يحيد التألق ......





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