مدخل إلى قضايا الوعي وإشكالياته: الوعي الشعبي بين الحقيقي والزائف (الجزء الأول) - مسعد عربيد

2021/03/18 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مسعد_عربيد شكّل الوعي وإشكالياته قلقاً لدى الفلاسفة والمفكرين على مدى العصور.



وشغل في القرنين الأخيرين فلاسفة كثر نذكر منهم، دون أن ندخل في مناقشة أفكارهم ونظرياتهم حول الوعي، هيغل وديكارت وهوسرل ونيتشه وكارل ماركس وغيرهم.أمّا في الواقع العربي، فثمة حديث لا يتوقف عن "الوعي" و"الوعي الشعبي" وإشكالياته في الحياة الثقافية والسياسية العربية.



ولعل أهم ما يدور الحديث حوله هو تزييف الوعي وتشويهه كونه أحد ال ......





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