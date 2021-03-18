العراق يمتلك اكثر من نصف الاحتياطي العالمي للكبريت

2021/03/18 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق عبد المنعم نائف عبوش الجبوري أمس الخميس، ان العراق يمتلك من الكبريت الرسوبي 59% من الاحتياطي العالمي....

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