المرور العامة: الاصدار الجديد من اجازات السوق يمكن استخدامه دولياً

2021/03/18 | 09:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن ان الاصدار الجديد من اجازات السوق المحلية، يمكن استخدامه “دوليا” وفقا لاتفاقية فيينا الدولية.وأوضح مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر عبدالكريم، في تصريح صحفي، ان “الإصدار الأخير لاجازات السوق يحمل مميزات عدة، منها انه يحتوي على رمز رقمي مكتوب باللغة الانجليزية، ما يسمح باستخدام هذه الإجازة في عدد من دول العالم بموجب تلك الاتفاقية”.وبين ان “المديرية تحرص دائما على مواكبة التطور العلمي الحاصل في الانظمة المرورية”.

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