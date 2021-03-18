الخيكاني: الكيان الصهيوني ينفذ مشروعه في العراق عبر جنوده الاماراتيين

2021/03/18 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الكيان الصهيوني سيعمل على التدخل وزعزعة استقرار كل بلدان المنطقة التي لم تطبع معه، لافتا الى ان الكيان المحتل يعمل على تنفيذ مشروعه في العراق عبر جنوده الاماراتيين.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “ماكشف مؤخرا من تدخلات امارتية تقف خلفها رؤوس كبيرة في ابو ظبي يؤكد حجم المؤامرة التي يتعرض لها العراق خاصة بعد تطبيع الامارات مع الكيان الصهيوني”.

واضاف ان “الكيان الصهيوني بدأ تنفيذ مشروعا جديدا لزعزعة استقرار كل دول المنطقة التي لم تطبع علاقاتها معه ورفضت صفقة القرن”.

وأوضح الخيكاني، ان “مشروع الكيان الصهيوني في العراق ليس وليد اللحظة، بل يتم اليوم تنفيذه من قبل الامارات التي تعد اليوم بمثابة جندي الكيان في العراق، بهدف التدخل في الوضع الداخلي وكذلك الانتخابات، لتحقيق اهداف تل ابيب”.



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