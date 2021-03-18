 مقتل 9 جنود أفغان في استهداف مروحية مروحية.. وانفجار يودي بحياة 3 أشخاص بكابل

2021/03/18 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكررت وزارة الدفاع الأفغانية إن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم مروحية في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.

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