2021/03/18 | 09:17 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكررت وزارة الدفاع الأفغانية إن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم مروحية في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 9 جنود أفغان في استهداف مروحية مروحية.. وانفجار يودي بحياة 3 أشخاص بكابل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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