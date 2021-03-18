برشلونة يخسر مليوني يورو بعد إقصاء أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال

2021/03/18 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تلقى برشلونة أنباء سيئة بإقصاء أتلتيكو مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي، وذلك بعد خسارته بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-0)، حيث أضر ذلك باقتصاد النادي الكاتالوني الذي يعاني بالأساس من جائحة فيروس كورونا.

وكان برشلونة يأمل أن يتمكن أتلتيكو مدريد من قلب الطاولة على تشيلسي في مباراة العودة التي انتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين، وهذا لكي يحصل على مليوني يورو من الروخي بلانكوس كتحقيق لأحد الشروط المتفق عليها في صفقة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة خسر مليون يورو بعد إقصاء أتلتيكو مدريد، وذلك لأن هناك بنداً في عقد سواريز ينص على دفع هذا المبلغ للبرسا في حال تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" برشلونة باع سواريز لأتلتيكو مدريد مقابل 5 ملايين يورو كمبلغ أساسي، و6 ملايين يورو كمتغيرات، متوقف دفعها على تحقيق 3 شروط، بواقع مليوني يورو لكل شرط.

وينص الشرط الأول على خوض سواريز 20 مباراة بقميص أتلتيتكو مدريد، وهو ما تحقق بالفعل، وبالتالي وصلت الصفقة لغاية الآن إلى 7 ملايين يورو، لكن خسر برشلونة مليوني يورو بعد هزيمة الروخي بلانكوس من تشيلسي لأنه لم يتحقق الشرط الثاني.

أما الشرط الثالث والأخيرة فينص على تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري الأبطال لكن في الموسم القادم، وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه قيمة الصفقة بعد اليوم هو 9 ملايين يورو.

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