الامين العام لمجلس الوزراء يوجه بازالة العقبات التي تحول دون اكمال المشاريع الاستثمارية

2021/03/18 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الجهات الرسمية ذات العلاقة، بازالة العقبات التي تحول دون اكمال المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات من قبل بعض الجهات الحكومية.واكد الغزي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الخاصة بالتحري عن العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية :" ضرورة الاسراع بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة لغرض المضي بديمومة عمل المشاريع التي ستسهم في تحريك عجلة الاعمار وتشغيل الايدي العاملة".وناقشت اللجنة، معالجة العقد الاستثماري الخاص بتجهيز محافظتي صلاح الدين ونينوى بالطاقة الكهربائية، و استثمار معمل سمنت محافظة النجف، فضلاً عن معالجة معوقات مشروع مول العراق ونادي اليرموك الترفيهي".وصادق المجتمعون على التوصيات الصادرة خلال الجلسة، التي ستحال الى الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض العمل على تنفيذها./انتهى7

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