رئاسة البرلمان : اليوم استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ..ومناقشة متطلبات تشريع قانون الموازنة

2021/03/18 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مجلس النواب:" ان جلسة اليوم الخميس ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا".وذكر مكتب رئيس المجلس محمد الحلبوسي في بيان صحفي :" ان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع اعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل، في الساعة السادسة مساء، لاكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة"./انتهى7

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