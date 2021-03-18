2021/03/18 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، القرارات الاربعة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمتعلقة باجراء الامتحانات وحظر التجوال.

وذكرت الامانة في بيان، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 16/3/2021، ما يأتي:

1- إجراء امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية حضوريا وبإشراف الفرق الصحية لوزارة الصحة ، على أن تؤخذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض (كوفيد -۱۹) كافة والمتمثلة بالالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني بين الطلاب وتهيئة مواد التعقيم والتهوية الجيدة في القاعات الامتحانية أو جعلها في الساحات المفتوحة لتأمين المسافات المطلوبة بين الطلاب بحسب ما جاء في كتابي وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة المرقمين بالعددين (۹۲ ، و13) المؤرخين في 11/3 و16/3.

2- عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والإدارات المدرسية والتلاميذ والطلبة بإجراءات حظر التجول خلال إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول.

3- إجراء امتحانات الدراسات الجامعية الأولية للدروس الأساس وفقا للنسب المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضوريا إضافة إلى الدروس العملية وفقا لآلية التعليم المدمج.

4- استمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح قرارات اجراء الامتحانات والحظر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح قرارات اجراء الامتحانات والحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).