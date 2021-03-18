اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/03/18 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (18 آذار 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 145,825 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 145,250 146,250 —————————————— البصرة / بورصة 146,100 ————————- اربيل / بورصة 145,700 ————————— الموصل / بورصة 145,800

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