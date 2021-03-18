2021/03/18 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد محللون ومراقبون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لديها فرصة نادرة لمساعدة ليبيا على التراجع عن الهاوية، من خلال الدبلوماسية ومشاركة كبار المسؤولين الأميركيين في عملية الحوار السياسي، وفقا لمجلة فورين بوليسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا تقلل أبدا من أثر مكالمة بايدن هاتفية".. الدور الأميركي المنتظر في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا تقلل أبدا من أثر مكالمة بايدن هاتفية".. الدور الأميركي المنتظر في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).