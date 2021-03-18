الخزعلي يقدم 3 مقترحات للنواب بخصوص الظروف الاقتصادية

2021/03/18 | 09:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قدم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، ثلاثة مقترحات لاعضاء مجلس النواب من اجل تخفيف معاناة الشعب العراقي جراء الظروف الاقتصادية.

وفيما يلي نص التغريدة:

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