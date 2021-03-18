2021/03/18 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البنك المركزي يحذّر من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 09:42

واع/

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