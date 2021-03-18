بالوثيقة.. قرارات اللجنة العليا بشأن امتحانات المدارس والجامعات

2021/03/18 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قراراتها بشأن امتحانات المدارس والجامعات والدراسات العليا.

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