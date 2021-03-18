جداول البث المباشر للمرحلة الابتدائية والثانوية خلال إمتحانات نصف السنة

2021/03/18 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلة (الابتدائية والثانوية) خلال فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول ضمن مشروع التلفزيون التربوي مدرستي، فيما دعت الوزارة التلاميذ والطلبة الى استثمار هذه الخطوة ومتابعة الدروس لتحقيق اعلى نسب النجاح.

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