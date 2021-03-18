البنك المركزي يحذر المواطنين من الشركات الوهمية

2021/03/18 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر البنك المركزي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف.وقال البنك في بيان، انه “يحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف”، مضيفا انه “لم يمنح هكذا تراخيص لاي شركة أو جهة كما انه يحث المصارف على تسهيل اجراءات […]

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