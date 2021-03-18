تراجع اسعار خام برينت عالمياً بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزون الخام الامريكي

2021/03/18 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا بمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بينما خيم الوباء الدائم على توقعات الطلب.ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 67.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:19 … Readmore

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