2021/03/18 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على تغريدة للأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، مؤكدةً أنه لا يتمتع بأي صفة رسمية وليس “سوى إرهابي جبان يدمر البلاد تلبية لرغبات أسياده” وجاء في بيان صادر عن مكافحة الإرهاب … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ترد على تغريدة الولائي: انت ارهابي جبان تدمر البلد لتلبية رغبات أسيادك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ترد على تغريدة الولائي: انت ارهابي جبان تدمر البلد لتلبية رغبات أسيادك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).