2021/03/18 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت مديرية المرور العامة، الخميس، عن ان الاصدار الجديد من اجازات السوق المحلية، يمكن استخدامه “دوليا” وفقا لاتفاقية فيينا الدولية .

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر عبدالكريم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الإصدار الأخير لاجازات السوق يحمل مميزات عدة، منها انه يحتوي على رمز رقمي مكتوب باللغة الانجليزية، ما يسمح باستخدام هذه الإجازة في عدد من دول العالم بموجب تلك الاتفاقية”.

وأضاف عبد الكريم، أن “المديرية العامة للمرور تحرص دائما على مواكبة التطور العلمي الحاصل في الانظمة المرورية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن عن اصدار اجازات سوق يمكن استخدامها دوليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن عن اصدار اجازات سوق يمكن استخدامها دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).