2021/03/18 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

5 مشاهدة

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، توضيحا مفصلا بخصوص القرارات الـ 4 للجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وذكرت الامانة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (18 اذار 2021)، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 16/3/2021، ما يأتي":

اولا- إجراء امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية حضوريا وبإشراف الفرق الصحية لوزارة الصحة ، على أن تؤخذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض (كوفيد -۱۹) كافة والمتمثلة بالالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني بين الطلاب وتهيئة مواد التعقيم والتهوية الجيدة في القاعات الامتحانية أو جعلها في الساحات المفتوحة لتأمين

المسافات المطلوبة بين الطلاب بحسب ما جاء في كتابي وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة المرقمين بالعددين (۹۲ ، و13) المؤرخين في 11/3 و16/3.

ثانيا- عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والإدارات المدرسية والتلاميذ والطلبة بإجراءات حظر التجول خلال إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول.

ثالثا- إجراء امتحانات الدراسات الجامعية الأولية للدروس الأساس وفقا للنسب المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضوريا إضافة إلى الدروس العملية وفقا لآلية التعليم المدمج.

رابعا- استمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح 'مفصل' من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اجراءات الحظر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح 'مفصل' من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اجراءات الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).