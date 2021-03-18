العنف ضدّ النّساء - نادية خلوف

2021/03/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف سارة إيفيرارد: لماذا لا تضطر النساء إلى تجنب المخاطرة بالمقايضة بحريتهن مقابل الأمانهانا باوسأستاذ مساعد في القانون الجنائي ، جامعة دورهامترجمة : نادية خلوف عن:theconversation.comفي وقت سابق من هذا الشهر ، يُزعم أن سارة إيفيرارد قد اختطفت وقتلت أثناء عودتها إلى منزلها من منزل صديق لها في لندن.



رداً على اختفائها ، ورد أن النساء نُصحن بتجنب الخروج بمفردهن.



لكن في الوقت نفسه ......





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