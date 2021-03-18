اللجنة العليا تحدد فترة فتح المطاعم والمولات مع إغلاقها الجمعة والسبت

2021/03/18 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فترة فتح المطاعم والمقاهي والمولات، مع إغلاقها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة العليا قررت إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة …

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