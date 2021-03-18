اللجنة العليا: الحظر التام يبدأ من مساء اليوم وحتى فجر الأحد

2021/03/18 | 10:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، أن فرض حظر التجوال التام سيبدأ من مساء اليوم الخميس حتى فجر الأحد.وقالت اللجنة في بيان، إنها “قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض […]

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