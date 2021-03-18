اللجنة العليا: فرض حظر التجوال التام من مساء الخميس حتى فجر الأحد

2021/03/18 | 10:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق …

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