التربية تنشر جدول البث المباشر لطلبة الابتدائية والثانوية

2021/03/18 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس ، جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلة (الابتدائية والثانوية)

ونشرت الوزارة في بيان جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلة (الابتدائية والثانوية) خلال فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول ضمن مشروع التلفزيون التربوي مدرستي”.

ودعت الوزارة التلاميذ والطلبة الى استثمار هذه الخطوة ومتابعة الدروس لتحقيق اعلى نسب النجاح .

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