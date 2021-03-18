تضارب التصريحات بين نائب في صادقون والامانة العامة للكتله حول صحة تغريدة تدعو الى انفصال اقليم كردستان

2021/03/18 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي للنائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان الحمداني صحة تغريدة نسبت إليه دعت إلى انفصال إقليم كوردستان، في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة للكتلة النيابية صدور التغريدة عن النائب.وقال المكتب الإعلامي للنائب عن كتلة صادقون المنضوية … Readmore

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