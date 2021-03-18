الكاظمي يوجه وزارة الخارجية بالتدخل للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق

2021/03/18 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية العراقية بالتدخل للضغط على الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتجهيز العراق باللقاح.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، وجه بتولي وزارة الخارجية، مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق".

وأضافت، أن "شمل التوجيه، أيضًا تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات".

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