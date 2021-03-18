تفاصيل قرارات لجنة الصحة والسلامة بشأن حظر التجوال الجزئي والشامل

2021/03/18 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان:

اللجة العليا للصحة والسلامة الوطنية: فرض حظر التجوال التام من مساء الخميس حتى فجر الأحد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.وتضمن القرار، إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء18 آذار 2021

يتبع .



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