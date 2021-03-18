تحذير من البنك المركزي بخصوص ’’شركات وهمية’’ تدَّعي تسهيل إجراءات القروض

2021/03/18 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، الخميس (18 آذار 2021)، تحذيراً للمواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف.

وقال البنك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لم يمنح هكذا تراخيص لاي شركة أو جهة كما انه يحث المصارف على تسهيل اجراءات الاقراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقا للسياقات الرسمية".

وأضاف البيان، أن "البنك المركزي قد فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من اضرار للمتعاملين معها".

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