2021/03/18 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذر البنك المركزي العراقي المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل اجراءات تسلم القروض من المصارف، مؤكدا انه لم يمنح هكذا تراخيص لاية شركة او جهة .وقال البنك في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، انه فاتح الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من اضرار للمتعاملين معها ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحذر من شركات وهمية تدعي تسهيل اجراءات القروض) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحذر من شركات وهمية تدعي تسهيل اجراءات القروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).