لجنة الصحة والسلامة تعلن تعليمات جديدة بشأن الحظر

2021/03/18 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، أن فرض حظر التجوال التام سيبدأ من مساء اليوم الخميس حتى فجر الأحد، فيما اشارت الى فتح المطاعم والمولات من الاحد الى الخميس.

وقالت اللجنة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق”.

وأضاف البيان “يبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم”.

وأوضح البيان أن “القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن”.



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