2021/03/18 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من شركات وهمية تدعي تسهيل إجراءات القروض من المصارف.وذكر المركز الخبري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “يحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف”، مؤكداً أن “هذا البنك لم يمنح هكذا تراخيص لاي شركة أو جهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يصدر تحذيراً للمواطنين بشأن القروض المركز الخبري الوطني.

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