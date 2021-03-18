العسكريون يوجهون تهمة جديدة إلى أونغ سا سو تشي في بورما

2021/03/18 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العسكريون الحاكمون في بورما تهمة جديدة إلى أونغ سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشاوى بقيمة 550 ألف دولار من رجل أعمال، حسبا ذكر التلفزيون الحكومي.وبثت قناة “ام آر تي في” مساء الأربعاء تسجيل فيديو لمتعهد عقاري يعترف … Readmore

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